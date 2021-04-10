Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ın aklı eski kulübü Chelsea'de.

31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'ye yeniden dönmek istediğini açıkladı. Youtube'da yayın yapan "Elmatch" programına konuk olan Drinkwater, "Chelsea ile devam etmek istiyorum . Bu kulüple bitmemiş işim olduğunu hissediyorum. Chelsea'ye geri dönüp bunları ilan etmenin iyi bir fikir olup olmadığını bilmiyorum. Önümde uzun bir yol var" dedi.

Futbolun tadını çıkarmaya başlaması gerektiğini vurgulayan İngiliz futbolcu, "Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Doğru zamanda doğru şeyleri yapıyorum ve sakatlıklardan uzak durmam ve beni nereye götürdüğünü görmem gerekiyor. Bu kısa bir kariyer, bu yüzden doğru şeyleri yapmaya devam etmem ve işlerin tersine dönmesini ummam gerekiyor" diye konuştu.

"Sinir bozucuydu"

Danny Drinkwater, Chelsea'de geçirdiği son sezonu ise, "Chelsea'de geçirdiğim zaman sinir bozucuydu. Garip bir pozisyonda oynadım. Kesinlikle farklıydı. Ama bu futbolun bir parçası" sözleriyle anlattı.

Kasımpaşa ile 7 maça çıktı

Bonservisi Chelsea'de bulunan Drinkwater, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, lacivert beyazlılarla şimdiye kadar ligde 7 maçta forma giyebildi.