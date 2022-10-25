Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan sarı - kırmızılılar ilk 30 dakikada rakip filelerei dört kez havalandırdı.

Gollerden ikisi ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönerken, ikisi ise geçerli sayıldı. 31. dakikaya girilirken Hakem Ali Palabıyık, tartışmalı bir pozisyonda Galatasaray'dan Sacha Boey'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.





Maç içinde verdiği kararlarla taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken Palabıyık, 90+4. dakikada da yine tartışmalı bir kararla bu kez de Abdülkerim Bardakçı'ya kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray 2-0 önde götürdüğü maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak iki puan bıraktı.

MERTENS ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında takımın en iyi isimlerinden biri olan Mertens, harika performansını bir de golle süslemişti. Mücadelenin 2-2 bitmesinin ardından ise Belçikalı yıldız soyunma odasında açtı ağzını, yumdu gözünü...

Sabah'ta yer alan habere göre, "İtalya Ligi'nde bir sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği belirtildi.

Kariyeri boyunca Serie A'da 295 maça çıkan Mertens, bu karşılaşmalarda 113 kez gol atarken 66 kez de asist yapma başarısı gösterdi.