2022 Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Belçika, Hırvatistan, Fas ve Kanada ile mücadele etti.

Gruptan lider olarak çıkması beklenen Belçika, sadece Kanada'yı mağlup edebildi. Fas'a mağlup olan Avrupa temsilcisi, son maçta da Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak 2022 Dünya Kupası'na veda etti.

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ROBERTO MARTINEZ BIRAKTI

Son yıllarda muhteşem bir jenerasyon yakalayan Belçika'da 2016 yılında teknik direktörlük koltuğuna Roberto Martinez getirilmişti. Altı yıldır takımın başında İspanyol çalıştırıcı, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmanın ardından kameraların karşısında geçti.





Martinez, Hırvatistan karşılaşmasının takımın başındaki son maçı olduğu ifade ederek istifa ettiğini belirtti.

BELÇİKA KAFA KARIŞTIRDI

Belçika Futbol Federasyonu, Roberto Martinez'in istifa ettiğini belirtirken kararın Dünya Kupası öncesinde alındığını aktarmıştı. Sonrasında ise bu tweet silinerek sadece Roberto Martinez'in görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Belçika Milli Takım teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için Belçika Futbol Federasyonu'nun acele etmeyeceği iddia edildi.

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MERTENS BIRAKTI MI?

Belçika Milli Takım kadrosunda Süper Lig 'den Michy Batshuayi ve Dries Mertens de yer almıştı. İlk iki maça ilk 11'de çıkan Batshauyi son maçta formasını Dries Mertens'e kaptırdı.

Sezon başında Galatasaray 'a tansfer olan yıldız oyuncu, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan 35 yaşındaki oyuncu milli formaya veda etmeyi düşünüp, düşünmediği ile ilgili gelen bir soruya; Göreceğiz. Bence hala iyi gidiyor.

Bu yüzden bırakmam gerekiyor mu bilmiyorum. Beni yine milli takıma çağirabilirler mi? Evet, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.





Belçika Milli Takımı'nın formasını 108 kez giyen yıldız oyuncu, 21 kez gol sevinci yaşadı.