Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray , liderlik koltuğuna oturdu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sarı Kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, "Yükseldiğimiz yerde kalmaya çalışacağız." dedi ve ekledi:

'Bıraktığımız yerden devam ettik'

"Çok mutluyum. Bugün önemli olan şey kazanıp üç puan almaktı. Bıraktığımız yerden devam ettik. Hem kupayı hem de ligi düşünüyorum. Çok koştuk ve ilk yarıda çok baskı yaparak domine ettik. Maçın son dakikalarını düşünmezsek daha farklı kazanabilirdik. Kendimizi geliştireceğiz. Duran toplarda ve frikiklerde çalıştığımız şeylerden bazılarını sahaya yansıtabildik. Bunları yapmaya devam edeceğiz."







