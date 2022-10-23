Dries Mertens ve İcardi ilk gol sevincini yaşadı

Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 11. dakikasında Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan deneyimli futbolcu ikinci yarı yerini Leo Dubois’e bıraktı. Dries Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. maçına çıktı.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. maçında görev almış oldu.

İHA