Galatasaray 'ın bu sezon kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Dries Mertens'in menajeri Stijn Francis, tecrübeli futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekibe transferi öncesi yaşananlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Belçika basınından DH les Sports'ta yer alan habere göre bir podcast'te konuşan Stijn Francis, yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Galatasaray'a transfer uzun bir süreçti. Birçok ilginç teklif geldi ama kafasında Napoli'de kalmak vardı. Ancak Napoli'deki hikayenin sona erdiğini çok geç anladık, takımda kalabileceğimizi düşünüyorduk." dedi.

Juventus'tan gelen teklif

Juventus'tan teklif aldıklarını da itiraf eden Francis, "Herkes sorunun para olduğunu düşünüyor ama aslında değildi, çok bir şey istemedik. Juventus'tan gelen teklifle (yıllık 5 milyon Euro) karşılaştırıldığında Napoli'den istediğimiz miktar çok azdı. Dries için Juve ile gerçekleştirdiğimiz görüşme oldukça ilginçti. Ama kalbinin sesini dinledi ve transferi kabul etmedi. Diğer planlarından biri ise Bali United'da bir yıl oynamaktı. Belki B planı değil D planıydı ama Endonezya şampiyonu Bali United ile görüşmeler vardı." sözlerini dile getirdi.

1+1 yıllık imza

Galatasaray, 35 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Mertens'e net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödeneceği belirtilmişti.



