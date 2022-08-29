Dries Mertens: Tek eksik goldü, yazık oldu

Süper Lig 'in 4. haftasında konuk olduğu Trabzonspor 'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da Dries Mertens, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve daha çok beraber oynamaları gerektiğini vurgulayan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:

'Tek eksik goldü'

''Zor bir maçtı. Geçen sezonun şampiyonuyla karşı karşıya geldik. Bizim için her şey biraz yeni. Bugün daha iyiydik. Çok sıcak bir hava vardı. Güzel bir maç atmosferiydi. Böyle yerlerde oynamak güzel. Tek eksik bizim açımızdan goldü. O açıdan yazık oldu.''

'Fırsatları değerlendiremedik'

''Takımda yeri geldiğinde herkes liderlik yapıyor. Birçok yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Daha çok beraber oynamamız gerekiyor. Bugün iyiydik ama sadece fırsatları değerlendiremedik. Rakipten daha çok kazanmayı hak ediyoruz.''





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