Dries Mertens: Ritim bulmam zaman aldı

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor 'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galatasaray'da çok şık bir golle takımının maç içinde farkı 2'ye çıkarmasını sağlayan Dries Mertens, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





İki kupayı da kazanma hedefiyle yola çıktıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyuz. Şu an devam ediyoruz. Yola çıkarken hedefimiz iki kupayı da kazanmaktı. Sonuna kadar gidiyoruz. İsteğimizi de sahada gösterdik. Maçın sonlarına doğru çok iyi bir performans sergileyemedik ama devam ediyoruz" dedi.

Dünya Kupası sonrası performansının arttığına ilişkin görüşleri yorumlayan Mertens, "Belki de performansımın arttığını söyleyebiliriz. Ama gelmeden önce çok hazırlık süreci geçirmemiştim. Tek başıma çalışmıştım. Geldiğim zaman da lig başlamıştı. Dolayısıyla ritim bulmam biraz zaman aldı. Ayrıca yeni bir lige başlıyordum, 13 tane yeni oyuncu vardı. Ancak şu anda her şey yerli yerine oturuyor ve üst üste 11. zaferimizi elde ettik" ifadelerini kullandı.

Önlerinde ligde oynayacakları Antalyaspor maçını da değerlendiren Belçikalı yıldız, "Çok önemli bir maç oynayacağız Antalyaspor'a karşı... Kazanmak istiyoruz. Son maçta da gittiğim zaman tribünden izlemeye atmosfer muhteşemdi. Önümüzdeki maçta sahada oynamak istiyorum, oynayacağım" dedi.