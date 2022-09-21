Galatasaray 'ın yıldızlarından Dries Mertens, fahri vatandaşlık aldığı Napoli ile bağlarını koparmıyor. Son olarak Napoli ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Diego Armando Maradona'da takip eden Belçikalı yıldız, bu kez de bir ödül töreni için Napoli'nin yolunu tutacak.

27 Eylül'de San Ferdinando Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek Gianni Simioli'nin sanat yönetmenliğini üstlendiği San Gennaro World'ün katılımcılarından biri de Dries Mertens olacak. Belçikalı oyuncunun törende ödül alması bekleniyor.

Napoli'deki evi duruyor

Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Dries Mertens'in Sarı-Kırmızılılar'dan Brüksel ve Napoli rotalı çok sayıda uçuş bileti hakkı aldığı belirtilmişti. Yıldız oyuncu, Napoli'de Palazzo Donn'Anna'daki evinden de çıkmadı. Muhteşem manzaraya sahip evini tutmaya devam eden Mertens'in sık sık Napoli'ye seyahatler gerçekleştirmeye de devam edecek.