Dries Mertens: Gerçekten zor bir maçtı

Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Galatasaray , deplasmanda Ümraniyespor'u golcüsü Bafetimbi Gomis ile geçti. Sarı kırmızılılar, son oynadıkları ve kaybettikleri Giresunspor maçı sonrasında moral bulurken, Gomis yine oyun sonradan girerek takımına 3 puanı getirdi.

Galatasaray'ın flaş transferlerinden biri olan ve bu maçın 2. yarısında oyuna giren Dries Mertens etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Belçikalı futbolcunun maç sonu kulüp kanalına yaptığı açıklamalar...

Yıldız futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten zor bir maçtı. Birçok yeni oyuncumuz var ve birbirimize daha alışmamız gerekiyor. 2. yarıda daha iyi oynamayı başardık diyebilirim. İlk yarı daha kötü oynuyorduk ve değişiklikler etkili oldu. Sonunda da Bafetimbi Gomis harika bir gol attı ve onun sayesinde kazanmış olduk."

"Hocamız bana bu maçta süre vermek istedi. Biraz ara verdikten sonra buraya gelip bir hafta sonra maça çıkmak kolay değildi. Kendime ve çok hızlı bir şekilde gelişebileceğime inanıyorum."











