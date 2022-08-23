Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 'da yeni transfer Dries Mertens'in özverili çalışması ve takıma kolay adapte olması dikkat çekti. Tecrübesi ile yıllarca Napoli'de forma giyen ve orada da taraftarın sevgilisi olan 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Sarı Kırmızılı ekibe transferi çok konuşulmuştu.

Lucas Torreira ile aynı uçakta gelerek Galatasaray'a imza atan Dries Mertens İstanbul'a indiği ilk günden itibaren Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isim olmayı başardı. Sahada henüz yeterli süre alamayan ve takıma alışma dönemini en iyi şekilde geçirmeyi istediğini belirten Mertens bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.









İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları:

"Galatasaray'a transfer olmamın en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olması. Başka takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum."

"Takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. Takımla çalışmak için daha fazla şansım olduğu için mutluyum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Adapte olacağız. Dört gözle gol atmayı bekliyorum. Bakalım sonrasında ne yapacağım."

'Buraya gelmeden önce Hamsik ile konuştum'

"Buraya gelmeden önce Hamsik ile konuştum. O da burada olduğu için çok mutlu. Kendimize bakmamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız, daha diri olacağız ve Trabzon'da kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz."

"Üç maçta iki gol çok iyi bir sonuç değil. Ancak bakmamız gereken şey o üç maçta bir gol bize atıldı. O açıdan da önce savunma yapıp hücumu da düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor."

Gol sevinci açıklaması

"Okan Buruk Hoca ile nerede oynayabileceğim konusunda konuştuk. Sağda, solda, forvette, forvet arkasında oynadım. Kaleye yakın oynadığım sürece kendimi rahat hissediyorum. Çok gol atmaya çalışıyorum. Sabırsızlıkla gol atmayı bekliyorum. Attıktan sonra nasıl sevineceğimi göreceksiniz. Rakip kaleye yakın olduğum sürece kendimi iyi hissediyorum."

İtalya ile Türkiye arasındaki fark

"İtalya Ligi ile Türkiye Ligi arasında taktik anlamında farklılıklar var. Türkiye'de kompakt oynamanız gerekiyor ve daha az kontrataklara izin vermeniz gerekiyor. Kalite anlamında çok fark olduğunu söyleyemem."

"İstanbul çok hoşuma gitti, biraz trafik problemi var. Menemen yedik, çok hoşumuza gitti. Benim için kültür önemli bir şey. Gezmek ve etrafı görmek hoşuma gidiyor. Eşimle Türk tarzı yemekler yiyoruz."







