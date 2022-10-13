Dries Mertens: Buraya kazanmaya geldim

Galatasaray ’ın sezon başında Napoli’den kadrosuna kattığı Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapılarını Galatasaray Televizyonu’na açtı ve samimi açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik”

Türkiye’ye ilk geldiklerinde muhteşem bir atmosferle karşılandıklarını dile getiren Mertens, “Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz”

İstanbul’da ailece bir günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Belçikalı futbolcu, “Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Buraya tabii ki kupa kazanmaya geldim”

Galatasaray formasıyla atacağı gol sonrası nasıl bir sevinç yapmayı planladığına dair ise Mertens, şunları söyledi:

“Şu anda henüz karar vermedim onu gol attığım zaman nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya tabi ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.”

“Bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı düşünüyorum”

35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerine ilişkin de, “Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 tane yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“Okan Buruk tüm takıma karşı çok iyi”

Teknik Direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de aktaran Mertens “Okan hocanın bana karşı çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. İlk başta da beni çok fazla istedi takıma, baktığımız zaman da hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi. Bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor” dedi.

Sarri’nin kariyerindeki yeri

"Çalıştığın teknik direktörlerden Sarri’nin kariyerinde nasıl bir etkisi oldu?" sorusuna tecrübeli futbolcu, “Kendisine çok çok teşekkür etmem gerekiyor. Ben normalde sol kanat oynarken bir anda hücum hattına aldı, onun sayesinde çok fazla gol atmaya başladım. Ona sadece teşekkür edebilirim çünkü kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı ve bu benim kariyerim açısından güzel oldu” cevabını verdi.

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

10 numaralı formanın Galatasaray tarihindeki yerinin farkında olduğunu açıklayan Dries Mertens, “Burada tabi ki 10 numarayı almak daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için önemli bir sorumluluk, bunun kulüp tarihi için ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Galatasaray’da olmaktan dolayı gurur duyuyorum”

‘Galatasaray’a gelmeden önce neler biliyordu, burada Galatasaray’da hayat nasıl gidiyor?’ şeklindeki soruyu Mertens, şu şekilde cevaplandırdı:

“Galatasaray’a gelmeden önce Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ve geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray’da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman mutlu oluyor. Türkiye Ligi’nin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor.”

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen başarılı futbolcu, “Taraftarımıza vermek istediğim mesajım ‘buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım’” diyerek sözlerini noktaladı.

İSTANBUL (İHA)