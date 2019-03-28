A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Belçika'da gerçekleştirilen 43. Driedaagse Brugge-De Panne tek günlük bisiklet yarışını Jumbo Visma takımından Dylan Groenewegen, 4 saat 36 dakika 32 saniyelik derecesiyle kazandı. Bu sezon özellikle Paris-Nice'in ilk iki etabını kazanarak formda olduğunu ispat eden Hollandalı sprinter, toplamda 5. galibiyetini elde etti. 166 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 200,3 km'lik yarışı, UAE-Team Emirates'ten Fernando Gaviria ikinci, Deceuninck - Quick Step'ten Elia Viviani üçüncü sırada tamamladı.

43. Driedaagse Brugge-De Panne'nın ilk 10'u

1 Groenewegen Dylan Team Jumbo-Visma 4:36:32

2 Gaviria Fernando UAE-Team Emirates ,,

3 Viviani Elia Deceuninck - Quick Step ,,

4 Bouhanni Nacer Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 Jules Justin Wallonie-Bruxelles ,,

6 Halvorsen Kristoffer Team Sky ,,

7 van Genechten Jonas Vital Concept - B&B Hotels ,,

8 Mezgec Luka Mitchelton-Scott ,,

9 Nizzolo Giacomo Team Dimension Data ,,

10 Teunissen Mike Team Jumbo-Visma ,,

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Groenewegen: Pelotonun en hızlıları podyumda

Yarış sonrası duygularını paylaşan Dylan Groenewegen, "Bugün pelotonun en hızlı üç yarışçısını podyumda görüyoruz. Viviani ve Gaviria çok hızlılar ancak ben bugün onlardan biraz daha iyiydim. Gaviria'nın arkasından çıktığımda, galibiyete gittiğimi anlamıştım. Bugün ben kazandım ancak bir dahaki sefere durum farklı olabilir. Sonuç tamamen bacakların ne kadar güçlü olduğuna bağlı." dedi.

"Gent Wevelgem farklı olacak "

Yarışın son bölümünde çok da fazla bir şey düşünmediğini söyleyen Groenewegen, "Bugün tamamen içgüdülerimle hareket ettim. Son dönüşü yaptıktan sonra olanları pek hatırlamıyorum. Sonunda kazandım çünkü bugün en güçlü bacaklar bendeydi. Pazar günü Gent-Wevelgem farklı bir yarış olacak. Şartlar daha farklı ancak kazanmak için çabalayacağım. Her zaman kazanmak için yarışıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Gaviria: Son bölüm çok teknikti

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Fernando Gaviria ise "Groenewegen'i yenmek için, sadece ondan çok daha hızlı olmanız gerek ancak bu da kolay bir şey değil. Dar yollar ve son bölümdeki dönüşle birlikte oldukça teknik bir finiş oldu. Böyle durumlarda sprint sırasında diğer sporcularla birbirinize temas edebilirsiniz. Burada da tam olarak böyle oldu. Artık takım olarak pazar gününü dört geözle bekliyoruz. İyi durumdayım ve Alexander Kristoff ile pek çok şey yapabiliriz."