DreamHack PUBG Turnuvasında neler yaşandı? İşte detaylar...

30 Kasım’da açık eleme maçları ile başlayan DreamHack PUBG Turnuvasının Avrupa ayağı turnuvaya toplam 384 takım katılmasıyla başlamıştı. 3 Aralık tarihinde, ilk dört raund sonucu 256 takım kalmıştı. İkinci ve Üçüncü aşamalara 7-13 Aralık tarihlerinde tamamlandı ve son 16 takım arasında 18 Aralık tarihinden itibaren Büyük Final karşılaşmaları oynanıyordu. Toplam ödül havuzu 30.000 Dolar (230.000 TL) olan bu turnuva da Etiget Espor, Blaze Esports, Digital Athletics ve İstanbul Wildcats gibi temsilcilerimiz de yer almaktaydı fakat büyük finallere katılmayı başaran ekipler Digital Athletics ile İstanbul Wildcats olabildi.

Gelelim genel puan tablosuna, daha öncede belirttiğimiz gibi puanlar yakın ve sıralamalarda değişiklik olabilir demiştik öylede oldu, her 6 maçta bir ilk üçe farklı takımlar girmeyi başardı. İlk 12 maç sonunda genel puan sıralamasında 8. Olan Tornado Enerji muhteşem bir son 6 maç performansı göstererek DreamHack PUBG Avrupa Şampiyonu olmayı başardı, VirtusPro ekibi ise hep ilk üçe yakın geziyordu ve turnuvayı ikinci bitirdi.

Puan Tablosu için: www.esporland.com

Temsilcilerimizin performansını değerlendirecek olursak, İstanbul Wildcats’i tebrik etmemiz gerekiyor. İlk 6 maç sonrası 12. Sırada bulunuyorken turnuvayı 3. Bitirmeyi başardılar ve bu sonuçla bir Türk takımı PUBG Avrupa 3.’sü olmayı başardı ve yaklaşık 30.000 TL’ye yakın bir ödül kazanmış oldular. Diğer bir temsilcimiz Digital Athletics ise PUBG Mobile’da elde ettiği başarıdan uzak kaldı ve turnuvayı 13. Sırada tamamladı. Her iki takımımızı da tebrik ediyor başarıların devamını diliyoruz.

Ödül Dağılımı

1- Tornado Energy 13.500 $

2- VirtusPro 7.000 $

3- İstanbul Wildcats 3.500 $

4- Skade 2.500 $

5- FaZe Clan 2.000 $

6- Team Liquid 1.500 $

Can Bekrioğlu - Esporland