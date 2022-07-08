Gelecek sezon Avrupa'nın zirvesine yeniden çıkmak isteyen Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin gündeminde yer alan Nemanja Bjelica'da flaş bir gelişme yaşandı.

NBA 'de şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Draymond Green, bir podcast'teki konuşmasında, takım arkadaşının Fenerbahçe'ye gittiğini ve bundan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Basketbolun ötesinde bir arkadaşlıklarının da olduğunu belirten Green, "Bizim için bir diğer önemli kayıp Bjelica oldu. Beli'nin Fenerbahçe'ye dönmesi beni biraz üzdü. Onunla harika bir ilişki kurma fırsatım oldu ve açıkçası basketbolun ötesine geçen bir bağ kurduk. Ama bence bu tercihi ailesi için yaptığı bir hamleydi. Beli’nin iki küçük çocuğu var ve ailesine daha yakın olacak.”" sözlerini dile getirdi.

MVP ödülünü kazandı

2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giyen Nemanja Bjelica, Sarı-Lacivertli ekipte EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) sçilmeyi başarmıştı.

Nemanja Bjelica, geçtiğimiz sezon NBA'de 6.1 sayı, 2.2 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.



