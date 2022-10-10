Draymond Green: “Ligin İlk Maçında Oynayabilmeyi Umuyorum”

Golden State Warriors‘da takım arkadaşı Jordan Poole’a antrenmanda çok sert bir yumruk atması nedeniyle bir süredir gündemden düşmeyen Draymond Green, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun ilk maçında oynamayı umduğunu söyleyen Green, henüz konu hakkında resmi bir kararın alınmadığını da belirtti:

“Evet, yeni sezonun ilk maçında oynamayı umuyorum. Peki oynayabilecek miyim? Bu bambaşka bir hikayenin konusu. Oynayıp oynamayacağımı zaman ilerledikçe göreceğiz. Yine de şu bir gerçek ki oynamayı istiyorum. Sezonun ilk maçı takım için yeni bir hikayenin başlangıcı anlamına da geliyor. Bu yüzden oynayabilmeyi umuyorum, hatta ummaktan ziyade oynamayı bekliyorum. Henüz kulüp tarafından resmi bir karar alınmadı. Bu yüzden oynayıp oynamayacağım kesin değil. Sonuç olarak takımımız için en doğru karar neyse o alınacaktır.

NBA ’de son şampiyon Golden State Warriors, açılış maçında Portland Trail Blazers ile karşılaşacak. Mücadele, 12 Ekim Çarşamba günü saat 05.00’da (TSİ) oynanacak.

(Eurohoops)