NBA ekiplerinden Golden State Warriors forması giyen dört şampiyonluk yüzüğüne sahip yıldız basketbolcu Draymond Green, Galatasaray 'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nu ve stadyum müzesini ziyaret etti.

Yeşil sahaya ayak basarak stadyumu gözlemleyen Green etkilendiğini ifade ederek, şu sözleri dile getirdi: "Yukarıdan bakıp burayı düşündüğünüzde ne kadar heyecan verici olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok farklı bir deneyim. Tezahüratlarla buranın bambaşka bir atmosfer olabileceğini tahmin ediyorum. Buradaki tarihi gördüm. Kulübün bana verdiği hissiyatı yaşadım. Benim için çok önemliydi. İstanbul inanılmaz bir şehir. Burası hakkında çok güzel şey duymuştum. İlk defa geldim ve çok keyif aldım."

Lucas Torreira: Golden State taraftarıyım

Stadyum gezisinin ardından bireysel idmanını gerçekleştirmek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden yıldız basketbolcu, Sarı-Kırmızılı futbolcular ile tanışarak sohbet etti.

Golden State Warriors taraftarı olan ve kolunda o takımın yıldızı Stephen Curry dövmesi de bulunan Lucas Torreira, Draymond Green ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Torreira, “Gerçekten çok mutlu oldum. Golden State takip ettiğim bir takım. Kendisi fark yaratan bir oyuncu. Onun seviyesindeki bir oyuncunun buraya gelip antrenmanda bizimle olması hoşuma gitti. Golden State taraftarıyım. Çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.



