PSG'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Julian Draxler, bu yaz aylarında takımdan ayrılabilir. Alman oyuncunun yeni durağı İtalya Serie A olabilir.

Calciomercato'ya göre İtalyan ekipleri Juventus ve Milan, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar.

Bu sezon PSG ile sadece 11 lig maçında şans bulabilen Draxler'in kontratı, önümüzdeki yaz sona erecek. Birçok kulüpten aldığı teklifleri reddettiği belirtilen Alman oyuncunun, herhangi bir ücret düşüşünü kabul etmediği aktarılıyor.



