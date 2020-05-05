Draxler'in yeni adresi Juventus veya Milan

PSG'nin Alman oyuncusu Julian Draxler'in bu yaz takımdan ayrılması beklenirken İtalya Serie A ekiplerinden Juventus veya Milan'a gidebileceği belirtildi.

05 Mayıs 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Draxler'in yeni adresi Juventus veya Milan

PSG'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Julian Draxler, bu yaz aylarında takımdan ayrılabilir. Alman oyuncunun yeni durağı İtalya Serie A olabilir. 

Calciomercato'ya göre İtalyan ekipleri Juventus ve Milan, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar. 

Bu sezon PSG ile sadece 11 lig maçında şans bulabilen Draxler'in kontratı, önümüzdeki yaz sona erecek. Birçok kulüpten aldığı teklifleri reddettiği belirtilen Alman oyuncunun, herhangi bir ücret düşüşünü kabul etmediği aktarılıyor. 


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