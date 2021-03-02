League of Legends dünyasında iyi bir nişancı olan Draven şampiyonun oynanışı zor olsa da pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Görkemli bir cellat olan Draven’in S11 yeni sezonda rün rehberi nasıldır, ne gibi değişiklikler gelecek, nasıl oynanır ve yetenekleri nelerdir gibi sorulan cevaplarını inceliyoruz.

Görkemli Cellat Draven

Kanın oluktan akar gibi aktığı, iradenin sınandığı arenalarda Noxus'ta Hükümcüler adıyla anılan savaşçılar karşı karşıya gelmektedir. Fakat bu savaşçıların hiç biri Draven kadar rağbet görmez. Draven eski bir savaşçıdır ve seyircinin ne istediğini bilir. Kitlelerin abartıya olan tutkusunu bildiğinden dönen baltalarını kullanmaktaki becerisini göstermektedir. Draven kendine hayran olan bir küstahtır. Dünyanın dört bir yanında adının tezahürat edilmesini sağlamak için elinden ne gelirse yapacaktır.

Görkemli Cellat Draven Oynanış Biçimi

Güçlü bir nişancı olan Draven şampiyonunu oynamak için skilleri iyi derecede bilip hangisini nerede kullanmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Draven Ligi adlı skill pasif yeteneğidir. Bu yetenek bir Dönen Balta yakaladığında ya da şampiyonlar dışında diğer hedefler öldürdüğünde izleyenlerin Hayranlığını kazanır. Skill Draven'e, rakip şampiyonu katletmek için ilave altın verir. Şampiyon dönmekte olan baltasını düşürmeden 6 minyon öldürürse ekstra 2 hayranlık puanı kazanır.

Dönen Balta, klavyeden Q yeteneği ile Draven, sonraki saldırısında fazladan fiziksel hasar verecektir. Balta hedeften yukarı doğru seker ve Draven bunu yakaladığı zaman otomatik olarak diğer bir balta hazırlanır. Klavyeden W yeteneği Adrenalin Seli, Draven 1.5 saniyeliğine artan hareket hızı ve 3 saniyeliğine daha fazla saldırı hızı kazanır. Hareket hızı süresi boyunca hızlıca azalır. Bir balta yakalamak ise bu yeteneğin bekleme süresini yenileyecektir.

Geri Dur, klavyeden E yeteneği ile Draven baltalarını fırlatarak vurulan hedeflere fiziksel hasar verir. Hedefleri kenara savurur ve vurulan hedefler 2 saniyeliğine yavaşlar.

Son olarak klavyeden R yeteneği olan Ölüm Pervanesi, Şampiyonun fırlattığı iki devasa balta, isabet ettiği her birime fiziksel hasar verir. Ölüm Pervanesi yavaşça yön değiştirir ve bir rakip şampiyona denk gelir ise geri döner. Vurulan her birime %8 daha az hasar verir. Baltalar yön değiştirdiğinde ise sıfırlanır.

Görkemli Cellat Draven S11 Rün Dizilimi

Yeni sezonda en çok merak edilen konulardan biri de yeni rün dizilimleri. Herkes şimdiden rün dizilimleri hakkında bir rehber arıyor. S11 Draven yeni rün dizilimi şu şekilde;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Büyücülük

Bulut Pelerini

Yaklaşan Fırtına olmak üzere;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Görkemli Cellat Draven S11 Yetenek Skilleri

Geldik Draven şampiyonunun yeni sezondaki yetenek dizilimine;

Dönen Balta: 1- 4- 5- 7- 9

Adrenalin Seli: 2- 8- 10- 12- 13

Geri Dur: 3- 14- 15- 17- 18

Ölüm Pervanesi: 6- 11- 16

Görkemli Cellat Draven S11 Counter Pickler

Draven seyircilerin dikkatini çekmekte bir usta olabilir fakat bu ustanın da zayıf olduğu şampiyonlar mevcut. Peki, Draven’i zorlayan bu şampiyonlar kimler;

Blitzcrank

Caitlyn

Varus

Thresh

Quinn

Görkemli Cellat Draven Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Şifa: Dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yeniler ve 1 saniyeliğine %30 hız verir.

Ölümsüz Kalkanyay

Savaşçı Çizmeleri

Ebedi Kılıç

Bomnardıman Topu

Gümüşgöl Şafağı

Fani Hatıratı

Görkemli Cellat Draven Kostümleri

Draven gibi gösterişli bir şampiyonun da oldukça gösterişli kostümleri olması normaldir. Draven’in tüm kostümleri ve yeni kostümler;

Klasik Kostüm

Ruh Söken Kostümü

Gladyatör Kostümü

Yorumcu Kostümü

Havuz Partisi Kostümü

Canavar avcısı Kostümü

Draven Kostümü

Draven Baba Kostümü