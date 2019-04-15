Paris Saint Germain, dün Lille'e 5-1 mağlup olarak Ligue 1'de son 19 yılda aldığı en ağır mağlubiyeti tadarken Kanadalı rap müzik sanatçısı Drake'in laneti de sürmüş oldu. Maçtan evvel PSG'nin yıldız sol beki Layvin Kurzawa ile fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı, uğursuzluk getirdiği takımlara böylece bir yenisini daha ekledi.

32 yaşındaki ünlü müzisyen, geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile de fotoğraf çektirmiş, birkaç gün sonrasında ise Dortmund, şampiyonluk yarışı verdiği Bayern Münih karşısında 5-0'lık bir hezimet yaşamıştı. Futbol dünyasında Drake'in gazabına uğrayan diğer kulüpler ise Arsenal, Manchester City ve Manchester United oldu.

Arsenal, Drake'in Pierre-Emerick Aubameyang ile fotoğraf çektirdiği tarihten beş gün sonra Everton'a 1-0'la teslim olurken Manchester City de ünlü şarkıcının Sergio Agüero ile yayınlanan fotoğrafının ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalde Tottenham Hotspur'a 1-0 yenilmişti. City, bu maçta Agüero'yla bir penaltıdan da yararlanamamıştı.

Bir diğer Premier Lig devi Manchester United da yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun Twitter hesabından Drake ile çektirdiği fotoğrafını paylaşmasının üç gün sonrasında FA Kupası'nda Wolverhampton Wanderes'a 2-1'le boyun eğmekten kurtulamamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler