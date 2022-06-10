Down Sendromlular için Futbol Ligi Kurulacak

Toplantıda TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TFF Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, Gençlik ve Spordan Sorumlu Müdür Yardımcısı Caner Taymış, Adana ASKF Başkanı Ahmet Boz, Özel Sporcular Adana İl Temsilcisi Ülkü İnsan; Adana kulüpleri Adana Altınel Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği, Adana Öz Gelişim Spor Kulübü Derneği, Adana Turuncu Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği, Adana Ünsal Karasu Spor Derneği, Adana Şehir Spor Kulübü Derneği, Adana Sihirli Eller Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği, Adana Ayas Sanat Spor Kulübü Derneği, Adana Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Adana Paralimpik Spor Kulübü, Adana 1903 Spor Kulübü, Adana Ziçev Özel Sporcular Spor Kulübü, Adana Çukurova Mavi Otizm Spor Kulübü Derneği, Adana Atlas Engelliler Spor Kulübü Derneği, Adana Batuhan Ebuçar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Spor Kulübü ve sporcular bir araya geldi.

İlgili görüşmede Ömer Gürsoy "Adana ilimizin de destekleri ile gelecekte Down Sendromlular futbolunun daha da gelişeceğine, Down Sendromlular müsabakalarının lig statüsünde oynanacağına inanıyorum" diye konuştu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise "Bizler Down Sendromlu futbolu için elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi buradan iletmek istiyoruz" dedi.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy daha sonra tüm katılımcılara forma verip hatıra fotoğraf çektirdi.