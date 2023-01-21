İSTANBUL, (DHA) - Kocaeli'de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi. Zorlu geçen turnuvada rakiplerini yenen Bağcılar Belediyesi Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü birinci olarak kupayı kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları tamamlandı. 29 Kasım'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan maçlar ile start alan Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası'nda Bağcılar Belediyesi Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, grup müsabakalarını ilk sırada tamamlayarak adlarını finale yazdırdı. Nefesleri kesen Türkiye Kupası final mücadelesini 3-1 kazanan Bağcılar Belediyesi, Türkiye Kupası'nı kazanma sevinci yaşadı.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Büyük başarı elde eden mavi beyazlıları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kısa süre önce kurduğumuz takımımız, katıldıkları ilk turnuvada şampiyon oldu. Büyük bir performans sergileyen oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. Onların bundan sonra katılacakları bütün organizasyonlarda aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum. Bunun için kendilerine gereken bütün desteği sürdüreceğiz” dedi.

29 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona 6 ilden 72 özel sporcu katıldı.