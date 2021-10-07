Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz ile karşılaşan Türkiye, ilk iki periyot iyi oynayarak soyunma odasına 25-4 önde girdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren milli takım maçı 32-10 kazandı.

Kaptan Hasan Gökhan Kotan, maç sonunda "Avrupa Şampiyonası’na çok iyi başladık, çok çalıştık. Amacımız şampiyon olup, kupayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek." ifadelerini kullandı.

Futsal branşında ise Türkiye, ev sahibi İtalya ile 6-6 berabere kaldı.

Birol Aydın: "Burada özel sporcularımızı izlerken gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda kazandığımız madalyalar, galip geldiğimiz müsabakalarda gösteriyor ki salgına rağmen hazırlığımızı iyi yapmışız. Böylesine büyük bir spor organizasyonuna Türkiye olarak 6 branşta 65 kişilik bir kafileyle katılıyoruz. Burada özel sporcularımızı izlerken gurur duyuyorum. Karşımızda tüm engelleri aşmış, Avrupa ve dünya şampiyonu özel sporcularımız var. Milletimizden isteğimiz milli takımlarımızı yakından takip etsinler. İnşallah bugün başlayan diğer branşlarımızla rekor sayıda madalyayla ülkemize döneceğiz."

Aydın, ayrıca başarılarda emeği olan herkese teşekkür etti.

Organizasyon, atletizm, judo, masa tenisi ve yüzme müsabakalarıyla devam ediyor.

AA