Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası, 137 özel sporcunun katılımı ile 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada 1'inciliği Fatma Çağla Demir, 2'nciliği Hande Özyer ve 3'üncülüğü ise Orkide Meltem Özkan aldı. 1. Bölge Yüzme Şampiyonu Fatma Çağla Demir, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde ederek, 15-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.