Brezilya Jiu Jitsu'sundan Karate'ye, Judo'ya kadar tam 7 dalda siyah kuşak sahibi olan Avi Nardia, yeniden Türkiye'ye geldi ve takipçileri ile sevenlerine seminer verdi.

Dövüş sanatlarını seven birçok kişi Nardia'nın temsilciliğini yapan Self Defence İstanbul'da gerçekleştirilen seminere katılırken, birçokları da liste dışında kaldı. Seminerde savunma ve dövüş sanatlarının önemli detaylarının yanı sıra, özellikle kadınlar için çok önemli olan, bir insanın kendi koruması için neler yapılması gerektiğinin püf noktaları da anlatıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da tüm dünyadan kendine bağlı olan eğitmenleri yine İstanbul'da toplayan Avi Nardia, eğitmenlere eğitim vermişti!

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