Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha, açıklamalarda bulundu. İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur.

Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?'' dedi. (Sabah)