



Beşiktaş sağ bek problemini Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Douglas ile çözdü. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında da kadrosuna 28 yaşındaki oyuncu için girişimlerle bulunmuş ancak sonuca varamamıştı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da çok istediği Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık imza atacak ve hafta sonu Avusturya kampına katılacak. Sivasspor’un geçen sezon Barcelona’dan kiraladığı Douglas, İspanyol ekibiyle kontratını tamamladı. Beşiktaş serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek. Douglas yıllık 800 bin euro alacak.

‘Çok mutluyum’

Tyler Boyd’tan sonra Douglas’ı uygun rakamlarla alarak transferde nokta atışına devam eden Beşiktaş Yönetimi, rotasını şimdi de sol bek transferine çevirdi. Gökhan Gönül ve Caner’in bölgelerine mutlaka takviye isteyen Abdullah Avcı’nın, Adriano’nun gitmesinden sonra sol beke de takviye konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Öte yandan gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek olan Douglas’ın yöneticilere çok mutlu olduğunu söylediği bildirildi. Brezilyalı oyuncunun “Geçen sezon devre arasında gelmeyi çok istiyordum ama olmadı. Geç de olsa Beşiktaş ile anlaşmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk yaşayabileceğim bir takıma geldim. Çok kaliteli oyuncuların olduğu bir takım. Ayrıca bu ligin en iyi hocalarından birinin çalıştırdığı bir takım. Şampiyon olmak için elimden geleni sahaya yansıtacağım” diye konuştuğu vurgulandı.

Geçen sezon Sivasspor formasını 32 maçta terleten Brezilyalı sağ bek, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.