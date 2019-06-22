Yeni sezon öncesinde sağ bek hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak gündemine geçen sezon Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve şu anda boşta bulunan Douglas’ı almıştı. Galatasaray’la anlaşamayan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için devreye giren ve imza parası şartını kabul eden Kara Kartal’ın, tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon Sivasspor’da 1 milyon Euro’ya oynayan Sambacı’nın, Beşiktaş’a senelik, 1.5 milyon Euro’ya, ‘Evet’ dediği belirtildi.

Avcı’nın takibindeydi

Başarılı oyuncunun imza parası olarak da yıllık ücretine yakın bir bedel alacağı da öğrenildi. Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, Kara Kartal’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın da kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alıyordu.

Necati Albayrak