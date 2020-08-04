Douglas’la fesih gündemde

Yeni sezonda Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında yeri olmayan ve bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramayan Douglas satış listesindeydi. Ancak Brezilyalı futbolcu için kulübe henüz tek bir teklif gelmedi. Beşiktaş Yönetimi de talibi olmayan 29 yaşındaki oyuncudan son kez kendisine kulüp bulmasını istedi. Douglas teklif getiremezse, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.