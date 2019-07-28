Douglas resmen Kartal!

Orhan Yıldırım / Fanatik

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos’u resmen renklerine bağladı. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Futbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira Dos Santos’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. 3 yıllık sözleşmeye imzasını atan tecrübeli sağ bekin transferi ayrıca kulübün Twitter adresinden videolu paylaşımla duyuruldu. Geçen sezonu Sivasspor’da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya’nın Goias takımında başladı.

2014’te Barça’da oynadı

Brezilya’da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014’te İspanya temsilcisi Barcelona’ya transfer oldu. Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı. Geçen sezon 32 Süper Lig maçında 3 gol atan deneyimli oyuncu, dün Siyah-Beyazlılar’ın Avusturya’da devam eden kampına katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da, Douglas’ın transferinden dolayı son derece memnun olduğu ve Brezilyalı oyuncuya da kendisinden beklentilerini anlattığı bildirildi.