Douglas, Galatasaray ile anlaştı mı? Hakan Keleş açıkladı

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan genç teknik adam, "Douglas'ı şimdi Galatasaray'a yazıyorlar. Daha önce Beşiktaş'la yazdılar. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız, Fenerbahçe'ye yazarlar. Daha önce Başakşehir maçından önce Robinho'ya talip oldular; sonra aldılar. Talipler oluyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Biz de kendisiyle devam etmek istiyoruz. Görüşüyoruz, bizden memnun. Menajeriyle de birebir görüşüyoruz. Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüşüyorlar. Kesinleşmiş bir şey yok. Douglas 4 büyüklerde oynayabilecek bir oyuncu. Ben ilk anda söyledim. 'Çok iyi oyuncu, büyük takımlar alırlar. Bir an önce sözleşme uzatalım' dedim. Çok iyi performans sergiledi. Talipler var; ama Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bilmiyorum. Ben kendisine sordum 'ön anlaşma yapmadım' diyor. Bakacağız" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI? "İSTANBUL'DA İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ "

5. İstanbul deplasmanımız, dördünden 9 puan aldık; sadece Galatasaray'a mağlup olduk. Fenerbahçe maçı çok zor olacak; ama bizim amacımız kazanmak. Bir an önce 40 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var; ancak sonuca yansıtamıyor. Seyirci baskısı var. Fenerbahçe'nin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Ersun hoca ile Ankaragücü'nde çalışmıştım. Hızlı hücum yapmaya çalışan, özellikle kenarları kullanan, sağ tarafı daha çok kullanan bir ekip. Biz kendimize inanıyor ve güveniyoruz. En iyi sonucu alacağız" şeklinde konuştu.

Bu haberi de okudular Şampiyonlar Ligi’ne Cristiano Ronaldo damgası