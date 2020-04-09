Douglas Costa sevgilisiyle yardım dağıttı

Tüm dünyanın korkulu kabusu olan ve binlerce insanın ölümüne yol açan ölümcül salgın, sanat ve spor camiasından birçok ismi harekete geçirdi. Vakaların fazla görüldüğü yerlerde sosyal ve ekonomik krize yol açan salgınla mücadele için Juventus oyuncusu Douglas Costa kolları sıvadı.

Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bu karışıklığın ortasında başkalarına yardım etme arzusuyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, koronavirüsten şimdiye kadar 699 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan devi Juventus, koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden olmuş ve iki yıldızı Rugani ile Dybala'nın yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Juventus, bazı futbolcularının ülkelerine dönmesine izin verdi. Bu isimler arasında Higuain, Ronaldo, Pjanic ve Khedira'nın yanı sıra Brezilyalı yıldız Douglas Costa yer aldı.

Costa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Brezilya'da olduğunu söylerken, yıldız futbolcunun sevgilisi Nathalia Felix de Costa'nın kulüpten izin almasını fırsat bilerek Brezilya'ya döndü.

İtalya'da Douglas Costa'yla birlikte yaşayan ve hem Brezilya'da hem de İtalya'da modellik yapan Felix, son günlerde Brezilya'dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.