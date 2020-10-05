Transferin son gününü hareketli geçiren Bayern Münih, eski oyuncularından Douglas Costa'yı kadroya kattı. Brezilyalı oyuncunun, İtalyan ekibi Juventus'tan kiralandığı ifade edildi. Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Douglas, oyunumuz için önemli olan kanatlarda bize güç katacak. Şu anda Gnabry, Sane, Coman, Musiala ve Douglas ile çok iyi bir kadroya sahibiz. Douglas, Bayern'i tanıyor ve çabuk adapte olacaktır" dedi.

Yeniden Bayern'e dönen Douglas Costa ise, "Tekrar Bayern Münih'e döndüğüm için çok mutluyum. Münih'te pek çok başarı ile harika zamanlar geçirdim. Şimdi yeniden şampiyon olacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.