Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas bugünkü idmanda sakatlandı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Douglas sezon boyunca Beşiktaş'a istediği katkı veremedi ve hayal kırıklığı oldu. Brezilyalı oyuncu sadece 7 resmi maça çıkabildi

Sadece bir galibiyet gördü

Douglas bu sezon Beşiktaş forması altında 7 resmi maça çıkarken sadece bir kez galibiyet gördü. Alanyaspor maçında 18 dakika görev yapan Douglas diğer maçlarda ise sahadan üzgün ayrıldı. Süper Lig'de 5 maça çıkan ve sadece bir maçta 90 dakika oynayan Douglas, Avrupa Ligi'nde ise iki maçta 90 dakika sahada kaldı

Gol ve asist katkısı yok

Douglas bu sezon toplam 7 resmi maça çıkarken hiç gol ve asist katkısı yapamadı. Geçen sezon Sivasspor forması giyen Douglas, 32 lig maçında oynamış ve 3 gol atıp arkadaşlarına 7 asist yapmıştı.

Barcelona'da oynamıştı

Douglas, Türkiye kariyeri öncesinde Sao Paolo, Sporting Gijün ve Barcelona takımlarında oynamıştı. Douglas, Barcelona'nın şampiyon olduğu iki sezon 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında toplam 6 resmi maça çıkmıştı.







