Douglas bu sezon Beşiktaş'ta ne yaptı?
Sezon başında Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas bugünkü idmanda sakatlandı ve sezonu kapattı. Douglas sezon boyunca Beşiktaş'a istediği katkı veremedi ve hayal kırıklığı oldu. Brezilyalı oyuncu sadece 7 resmi maça çıkabildi
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas bugünkü idmanda sakatlandı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Douglas sezon boyunca Beşiktaş'a istediği katkı veremedi ve hayal kırıklığı oldu. Brezilyalı oyuncu sadece 7 resmi maça çıkabildi
Sadece bir galibiyet gördü
Douglas bu sezon Beşiktaş forması altında 7 resmi maça çıkarken sadece bir kez galibiyet gördü. Alanyaspor maçında 18 dakika görev yapan Douglas diğer maçlarda ise sahadan üzgün ayrıldı. Süper Lig'de 5 maça çıkan ve sadece bir maçta 90 dakika oynayan Douglas, Avrupa Ligi'nde ise iki maçta 90 dakika sahada kaldı
Gol ve asist katkısı yok
Douglas bu sezon toplam 7 resmi maça çıkarken hiç gol ve asist katkısı yapamadı. Geçen sezon Sivasspor forması giyen Douglas, 32 lig maçında oynamış ve 3 gol atıp arkadaşlarına 7 asist yapmıştı.
Barcelona'da oynamıştı
Douglas, Türkiye kariyeri öncesinde Sao Paolo, Sporting Gijün ve Barcelona takımlarında oynamıştı. Douglas, Barcelona'nın şampiyon olduğu iki sezon 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında toplam 6 resmi maça çıkmıştı.