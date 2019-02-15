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DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı

Acer, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Bangkok Ulusal Stadyumu Nimibutr Spor Salonu’nda ikinci Asya Pasifik Predator Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

15 Şubat 2019, Cuma 10:49
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DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı

Asya Pasifik bölgesindeki; Malezya, Singapur, Hong Kong, Makau, Filipinler, Tayland, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Kore, Tayvan, Japonya, Sri Lanka, Moğolistan, Myanmar ve Avustralya’dan katılan 3530 takım arasından, 5 aylık mücadele sonunda kalan 26 e-spor takımı finallerde yarışacak. Finalist e-spor takımları büyük finalde toplam 8 milyon Baht (250.000 ABD doları) değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.

Etkinlik mekanı oyuncuların kendilerini yarışmadaki iki oyun olan PUBG ve DOTA2’nin içinde gibi hissetmeleri için çeşitli deneyim alanlarıyla donatıldı. Özel açılış töreniyle karşılanacak olan yarışmacılar Predator Thronos ve Predator Simulator Mobile gibi ürünlerle Acer Predator deneyimi yaşayacaklar.

Büyük finalde DOTA2 ve PUBG’de mücadele verecek 26 e-spor takımı şunlar:

DHA

 


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