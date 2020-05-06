Dota 2 The International Turnuvası ertelendi

Oyuncuların merakla beklediği Dota 2 The International Turnuvası'nın ertelendiği duyuruldu. Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
- A +
Dota 2 The International Turnuvası ertelendi

2011 yılından bu yana espor dünyasında yer alan Dota 2 The International Turnuvası ile ilgili üzücü haber geldi. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle turnuvanın ertelendiği duyuruldu. Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valve, ayrıca etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Etkinliğin büyük bir olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Beşiktaş Espor Akademi takımının League of Legends başvuruları başladı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...