UEFA’nın Şampiyonlar Ligi sponsorlarından biri olan Gazprom şirketi tarafından 7.’si düzenlenen ‘Dostluk için futbol’ organizasyonu İspanya’da gerçekleştirildi. İspanya’nın Başkenti Madrid’deki El Escorial Kamp Merkezi’nde yapılan organizasyona Türkiye’den Beşiktaş kulübünün alt yapısından 3 oyuncu ve 1 genç antrenörün de bulunduğu ekip katıldı.

Avrupa, Asya, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika’dan 800’den fazla çocuk ve yetişkin ile 160’tan fazla gazeteci organizasyonu yerinde takip etti. 4 gün süren organizasyonda genç futbolcu adaylarına projenin vazgeçilmezi 9 değeri; dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onur kavramları anlatıldı.

Carlos, Arshavin ve Materazzi...

Program etkinliklerine Gazprom PJSC Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, dünya futbol yıldızları Roberto Carlos, Marco Materazzi, Andrei Arshavin, Alexey Smertin, Dmitry Sychev, Anatoly Tymoschuk, Soccer Barcelona Youth Academy’nin başkanı Michel Puig, UEFA Elçileri Celia Sasic ile Ricardo Carvalho, farklı ülkelerin Milli Futbol Federasyonları’nın ve Dernekleri’nin başkanları katıldı.

Gelecek yıl organizasyonun, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan İstanbul’da yapılması planlanıyor.

Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yedinci Sezon Programı’nın kilit etkinliği, geleneksel olarak ‘Dostluk için Futbol’un Dünya Kupası oldu. Eleme aşaması, play-off, çeyrek final ve yarı final 31 Mayıs’ta gerçekleşti.

Elemeli futbol maçlarının çerçevesinde uygulanan ve 57 sporcuyu bir araya getiren açık antrenman, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu antrenman, tarihteki en çok uluslu futbol dersi olarak kayıtlara geçti.

Antiguan Racer şampiyon oldu

Tüm Uluslararası Dostluk takımlarının isimleri, nadir bulunan hayvan türlerinin isimlerinden seçildi. Dostluk için futbol organizasyonun finali, Şampiyonlar Ligi final maçının oynandığı 1 Haziran’da öğlen saatlerinde Madrid’in ünlü Plaza Mayor Meydanı’nda hazırlanan futbol sahasında yapıldı.

Finalde Antiguan Racer (Bir yılan türü) Takımı, normal süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında Tasmanya Canavarı’nı mağlup ederek şampiyon oldu. Onlara da ödülünü Brezilya’nın ve Real Madrid’in efsane futbolcusu Roberto Carlos verdi.

Genç Kartallar oradaydı

Başkent Madrid’de ülkemizi Beşiktaş’ın gençleri temsil etti. Kafilede U17 Takımı Antrenörü Mesut Kır, fizyoterapisti Hakkı Can Bereceli, genç antrenör Nazlı Örnek, U12 Takımı oyuncuları Çağan, Kartal ve Devrim yer aldı.

Dünyadan birçok futbol takımının genç oyuncularının yer aldığı ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunda ülkemiz adına Beşiktaş yer aldı. Gazprom’un bizzat davet ettiği Siyah-Beyazlılar’ı İspanya’nın Başkent’i Madrid’de grup lideri konumundaki U17 Takımı Antrenörü Mesut Kır önderliğinde, Altyapı Fizyoterapisti Hakkı Can Bereceli, U12 Takımı oyuncuları Çağan Efe Ak (Kaleci), Kartal Cengizer (Orta saha), Devrim Şahin (Orta saha) ve turnuvada genç antrenör olarak görev yapan U16 oyuncusu Nazlı Örnek temsil etti.

Kır: Harika bir anı...

Organizasyonla ilgili konuşan Mesut Kır, “4. Kez Beşiktaş burada yer alıyor. Daha önce 2 kez Galatasaray burada yer aldı ve sonrasında Beşiktaş çağrılmaya başlandı. Kesinlikle çok başarılı bir proje. Çocuklar burada adını belki de daha önce hiç duymadıkları bilmedikleri ülkelerin çocuklarıyla dostluk havasında arkadaşlık kuruyor, aynı odayı paylaşıyorlar. Böyle bir organizasyon sonunda onların Şampiyonlar Ligi finalini izlemeleri ise onlar için harika bir anı. Biz de burada farklı antrenörlerle bir arada olup, görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

OYUNCULARIN SÖZLERİ

Nazlı Örnek (Genç hoca): 3 yıldır Beşiktaş’tayım. Burada antrenör olarak görev aldım. Yabancı çocuklarla bir araya geldiğim için mutluyum. Herkes birbirine çok yardımcı oldu. Hocalığın ne kadar zor olduğunu anladım.

Farklı dilleri konuşan oyuncularla takım kurmak basit bir iş değil. Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesini umut ediyorum. Örnek aldığım futbolcu Melike Peker. Gelecekte Barcelona ya da PSG’de oynamak istiyorum.

Çağan Efe Ak (Kaleci): 12 yaşındayım, 4.5 yıldır Beşiktaş’ın altyapısındayım. Burada önemli olan eğlenmek, kazanmak değil. Şampiyonlar Ligi finalini izlemek çok güzeldi.

Rekorlar Kitabı’na girdiğimiz antrenmanda ben de oynadım. İlk hedefim A Takıma yükselmek, gelecekte de Manchester City’de oynamak isterim. Sevdiğim kaleciler ise Fabri, Fernando Muslera ve De Gea.

Kartal Cengizer (Orta saha): 4 yıldır Beşiktaş’ın altyapısındayım. Yurt dışı olarak İlk kez böyle bir organizasyona katıldım. Çok eğlenceli bir ortamdı. Herkes birbiriyle iletişim halindeydi. Odamda Japon, İsveçli, Özbekistanlı 3 arkadaşla kaldım.

Önce Beşiktaş A Takımı sonra da Manchester City’de oynamak istiyorum. En beğendiğim futbolcular Kylian Mbappe, Sadio Mane, David Neres.

Devrim Şahin (Orta saha): 5 yıldır Beşiktaş’ın altyapısında oynuyorum. Bu organizasyon bana büyük bir tecrübe kattı ve çok eğlenceli geçti. Ben de Çağan gibi rekorlar kitabına girdim.

Beşiktaş’ın A Takımı’nda oynamak ve kariyerimi daha sonra İngiltere’de devam ettirmek istiyorum. Premier Ligi ve Manchester City’yi beğeniyorum. Orada dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilirim.

M. ÇAĞRI DAVRAN | FANATİK ÖZEL