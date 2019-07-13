Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi olan ardından A Milli Takım’a yükselen Dorukhan Toköz, etkili görüntüsünün ardından transfer döneminin gözdeleri arasına girmişti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için; Genoa, ve Udinese’nin ardından son olarak Torino atağa kalktı. 3 kulüpten de menacerler aracılığıyla son olarak 8’er milyon Euro’luk teklifler alan Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncusu için 10 milyon Euro’da ısrarcı olduğu kaydedildi. Başkan Fikret Orman’ın ek olarak sonraki satışından yüzde 30’luk payda ısrarcı olduğu başarılı oyuncunun, Çizme’ye transferinin yakın zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Merkez adam Ljajic

Yeni sezonda Beşiktaş orta sahasını Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic’in üzerine kurmayı planlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan’ın ayrılma ihtimali sonrasında oyun kurgusunu değiştirecek. Avcı’ın, 3 kişiden oluşturacağı merkez orta saha sisteminde Dorukhan’ın yerine Oğuzhan Özyakup’u deneme kararı aldığı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının, İstanbul’a getirip görüşme yaptıkları Lewis Holtby’nin transferinin gerçekleşmesi halinde Alman oyuncunun yanında Oğuzhan Özyakup’u, bu ikilinin önünde de Adem Ljajic’i değerlendirmeyi planlanıyor.

Atiba beklemede....

Dorukhan Toköz’ün ayrılması halinde orta saha için elinde; Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’a ek olarak Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Necip Uysal gibi isimleri de bulunduran Avcı’nın, Oğuzhan’dan beklediği verimi alamaması halinde rotası Atiba’ya çevireceği öğrenildi. Geçen sezon öncesindeki kamp çalışmalarına, yeni sözleşme görüşmelerinin uzaması sebebiyle geç dahil olan Kanadalı oyuncu, hırslı yapısı ve profesyonel çalışma temposuyla geriden gelip formayı kapmıştı.