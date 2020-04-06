Beşiktaş ile Dorukhan Toköz arasındaki sözleşme uzatma gerginliği sürerken Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çeken menajer Necdet Ergezen'in geçmişte attığı tweetler büyük tepki çekti.

Ergezen'e ait olduğu bilinen Twitter hesabından geçmişte atılan tweetlerde Beşiktaş'a ve Ahmet Nur Çebi'ye ağır hakaretler yer aldı.

Geçmişte atılan tweetlerin ortaya çıkması ile ise Ergezen, bu paylaşımlarını silerek Twitter hesabını askıya aldı.

İşte o skandal paylaşımlar:

Ergezen; Fenerbahçe, Aykut Kocaman ve futbolcular hakkında da bu ifadeleri kullanan bir tweet atmış: