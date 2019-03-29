Sıfır bonservis bedeliyle Eskişehirspor’dan transfer edilen ve Genoa’nın 6 milyon euro’lara kadar çıktığı Dorukhan Toköz oynadığı futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

DORUKHAN TOKÖZ IŞIL IŞIL

Beşiktaş’ta bu sezon 19 maçta 3 gol 2 asist yapmasının yanı sıra çalışkanlığı, azmi ve iyi niyetiyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sempatisini toplayan Dorukhan, kısa süre içerisinde büyük bir sıçrama yaparken, genç yeteneğin milli takım formasını da giymesi Beşiktaş yönetimini bir hayli sevindirdi.

MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİKÇE DORUKHAN DEĞER KAZANACAK

Serie A’nın köklü kulüplerinden Genoa’nın 6 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz hamlesi Başkan Fikret Orman tarafından geri çevrildi. Oyuncunun potansiyelini ve gelecekte çok daha iyi performans ortaya koyacağını bilen siyah beyazlı yönetim 22 yaşındaki futbolcuyu ilerleyen dönemlerde daha iyi bir bonservis ücretiyle satmayı planladığı öğrenilirken, başkan Orman’ın Dorukhan için lig biter bitmez güzel bir jest yapacağı ifade edildi.

DORUKHAN'IN MAAŞINA ZAM

Şu anda Beşiktaş’tan 350 bin Euro maaş alan Dorukhan Toköz’ün yıllık ücretine zam yapmayı düşünen Beşiktaş yönetiminin oyuncuya 1 milyon Euro civarında bir para ödemeyi kararlaştırdığı belirtildi. (Akşam)