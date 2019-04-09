Kaptan Atiba bildiğiniz gibi

Yıllar bir bir geçiyor, Atiba adeta gençleşiyor... Sahaya kaptan olarak çıkan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün yine hatasız bir maç çıkarttı. Orta alanda Rizeli oyunculara göz açtırmayan Atiba; 8 ikili mücadele kazandı, 2 top kaptı, 3 uzaklaştırma yaptı. Kanadalı futbolcu, Ljajic’in skoru 2-0’a getiren golünde de pası atan isimdi.

Beşiktaş 16 yıl sonra 7 tane attı

Siyah-Beyazlılar, 2 Mart 2003 tarihinde İnönü Stadı’nda Göztepe’yi ağırladı. Beşiktaş, o karşılaşmayı Cumhur (k.k.), Kaan Dobra, Yasin, Pancu, Serdar Topraktepe, Nouma ve İlhan Mansız’ın golleriyle 7-3 kazandı. Kara Kartal, tam 16 sene sonra bu kez Rizespor karşısında 7 gollü bir galibiyete imza attı.