Süper Lig'in ilk yarısında dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı ameliyat olan ve yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki futbolcunun bireysel çalışmalarda oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Dorukhan, takımla yapılacak antrenmanlarda yer alacak.

Dorukhan’ın sahalara dönmek için istekli olduğu ancak teknik heyetin temkinli davranarak takım halinde yapılacak çalışmalar sonrasında kararını vereceği öğrenildi.

Bu arada 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde 2 ayrı kamp yapacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın antrenman programlarını belirledi.

İki kampta da oyuncuların fiziksel kapasitelerini artırmak üzerine antrenmanlar yapacak olan siyah beyazlılar, sakatlık yaşanmaması için tüm önlemleri alacak.

Sağlık ekibiyle birlikte hareket edecek olan teknik ekip, özel programlar hazırlayarak sakatlık riskini minimuma indirmeye çalışacak.

Siyah beyazlılar, 29 Mayıs'ta sona erecek kamp sonrasında 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde taktik çalışmalara ağırlık verecek.

Kaynak: TRT SPOR