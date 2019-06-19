Siyah- Beyazlı formayla sadece 1 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım’ın yolunu tutan Dorukhan Toköz, Ay-Yıldızlılar’da da etkili görüntüsünü sürdürmesinin ardından son olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’u peşine takmıştı. Özellikle Türkiye’nin Fransa’yla oynadığı Euro 2020 elemeleri mücadelesindeki görüntüsüyle İngilizler’i kendisine hayran bırakan 23 yaşındaki futbolcu için Liverpool’un önerdiği teklif ortaya çıktı. Ada temsilcisinin menacerler aracılığıyla Dorukhan için şimdiden 15 milyon Euro’yu (98 milyon TL) gözden çıkardığı bildirildi.

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Bu rüya önerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş Yönetimi’nin önerinin resmi olarak kulübe iletilmesini istediği belirtildi. İlk etapta Dorukhan’ı elde tutmayı planlayan Siyah- Beyazlılar’ın resmi önerinin kulübe gelmesinin ardından pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Başarılı futbolcunun da Liverpool’un bu ilgisi sebebiyle oldukça memnun olduğu ve kulüplerin bir an önce transferi için el sıkışmasını beklediği kaydedildi.