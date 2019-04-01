Beşiktaş’ta bu sezon Tolgay Arslan’ın ani bir şekilde kadro dışı bırakılması Dorukhan Toköz’ün kariyerini inanılmaz bir şekilde etkiledi. Bulduğu şansı çok iyi kullanan genç oyuncu, kısa sürede Avrupa kulüplerinin gözde isimleri arasına girmeyi başardı. Şimdi de La Liga takımlarından Valencia devreye girdi, hem de 12 milyon avro gibi yüksek bir teklifle... Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’nın 6 milyon avroluk teklifini çok az bularak reddeden siyah-beyazlıların kapısını çalan Valencia’lı yöneticiler teklifi iki katına çıkardı. Hem savunma hem de hücum futbolunu bir arada oynayabilmesiyle sivrilen 22 yaşındaki oyuncuyu Valencia’nın teknik direktörü Marcelino Garcia Toral’ın çok istediği öğrenildi.

Pazarlığa devam

Celta Vigo’dan sezon başında transfer edilen Daniel Wass’tan istediği performansı alamayan Toral’ın, hem gol atıp, hem de asist yapabilen Dorukhan için yönetime talimat vermesi üzerine Valencia’nın yöneticileri harekete geçti. Ancak ne kadar yüksek olsa da Başkan Fikret Orman teklifi hemen kabul etmeye niyetli değil. Atınç Nukan, Fabri, Ersan Âdem Gülüm, Marcelo, Tosic, Sosa, Demba Ba ve Cenk Tosun transferlerinin yüksek maliyetler karşılığında gerçekleşmesine izin veren Orman’ın, İspanyol ekibinin yöneticileriyle pazarlığa devam ettiği öğrenildi. Öte yandan 6 milyon avroluk teklifi reddedilen Genoa’nın, Dorukhan Toköz için yeni bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu da gelen bilgiler arasında. (Türkiye Gazetesi