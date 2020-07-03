Dorukhan’a 3+2 formülü

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculardan Dorukhan Toköz’le yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla masaya oturacak. 23 yaşındaki orta sahaya sunulacak olan teklifin, 3+2 yıl olmak üzere 5 yılı kapsayacağı bildirildi. Dorukhan’a ilk yıl için 1 milyon Euro ve söz konusu rakamın da kontratın 2. yılından itibaren kademeli olarak artırılacağı öğrenildi. Sergen Yalçın da Dorukhan’la bir an önce sözleşme uzatılmasını istiyor.