Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlı yönetim sezon başında Alanyaspor maçında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için masaya oturdu.

Yeni kontrat 1 milyon Euro

Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon Euro ödenecek.

Yönetim 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.

FANATİK Özel-Süleyman Hatısaru