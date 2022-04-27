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Dorukhan yeniden sağ beke

Bruno Peres'in sakatlığı Trabzonspor'da mecburi değişikliği beraberinde getirecek. Savunmanın sağında bir kez daha Dorukhan'ın görev alması bekleniyor.

27 Nisan 2022, Çarşamba 07:28 Son Güncelleme:
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Dorukhan yeniden sağ beke

Bruno Peres'in sakatlığı Trabzonspor 'da mecburi değişikliği beraberinde getirecek. Savunmanın sağında bir kez daha Dorukhan'ın görev alması bekleniyor.

Sağ bekte esas mevkisi bu bölge olan Serkan Asan'ı tercih etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha oyuncusunu savunmaya çekeceği öğrenildi.

Dorukhan, Peres'in cezası nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş mücadalesinde savunmanın sağında görev almıştı. İlk yarıda 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçında da sağ bekte oynayan Dorukhan kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşamıştı.

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