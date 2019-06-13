Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı, imza töreniyle beraber kollarını resmen sıvayıp transfer çalışmalarıyla işe koyuldu.

Ancak Avcı’nın mevcut Beşiktaş kadrosunda ilginç bir detayı göze çarpıyor. Geçen sezon Beşiktaş’a katılan Dorukhan Toköz, tecrübeli çalıştırıcının da takip ettiği bir isimdi.

Türk futbolunun gelecek vaat eden ismi Dorukhan ile Abdullah Avcı’nın hikayesi 2017-18 sezonuna dayanıyor. Başarılı teknik adam, 2017-18 sezonunun devre arasında, genç futbolcuyu Medipol Başakşehir’e transfer etmek istemişti. O dönem Eskişehirspor’da oynayan Dorukhan’ı orta sahada Emre Belözoğlu’nun varisi gören Avcı, gelecek yıllar için ciddi bir yatırım olarak düşündüğü futbolcuyu almaya niyetlenmişti. Ancak o dönem araya Beşiktaş’ın girmesi ve yıldız futbolcunun siyah-beyazlı formayı seçmesiyle transfer olmamıştı.

İlk 11’e abone

Dorukhan, hem sağ bek hem orta saha oynayabilmesi, tarz olarak iki yönlü oluşu, Emre Belözoğlu gibi hırslı ve sağlam olması nedeniyle Abdullah Avcı’nın kafasına yatan bir oyuncu konumunda. Geçtiğimiz yılda da Şenol Güneş’le ciddi mesafe kat edip, Beşiktaş’ta ilk 11 oyuncusu olan 23 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol Takımı için de önemli bir isim haline geldi.

Çift yönlü futbolcu

Abdullah Avcı’nın her zaman tarif ettiği çift yönlü oyuncu profili için Dorukhan Toköz tam aranan özelliklerde.

Beşiktaş ve Milli Takım’da da bu özelliğini gösteren Dorukhan, son olarak ay-yıldızlı formayla İzlanda’ya karşı da golünü attı.

Hava toplarında etkili, iki ayağını kullanabilen, pres özelliği olan, çift yönlü orta saha konumundaki genç futbolcu, aynı zamanda sağ bekte de yer alabiliyor.

(Milliyet)