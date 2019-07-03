Dorukhan transferinde kritik gün 5 Temmuz

Beşiktaş, İtalyan kulübü Lazio’nun ısrarla istediği Dorukhan Toköz için kararını 5 Temmuz Cuma günü verecek. İki kulüp arasında yapılan görüşmede ilk etapta bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanamadı. Lazio, siyah beyazlılara 8 milyon Euro teklif etti. Ancak kapıyı 15 milyon Euro’dan açan Beşiktaş yönetimi, 12 milyon Euro’ya kadar indi ve bu rakamın da sınır olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Lazio yetkilileri son bir durum değerlendirmesi yapmak üzere ülkelerine gitti.

10 milyon Euro’nun altına olmaz

Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeleri gerçekleştiren Lazio Kulübü Sportif Direktörü Igli Tare, “Talebinizi bir kez daha başkanımıza sunacağım. Cuma gününe kadar süre istiyoruz” dedi. İstanbul’daki ilk görüşme sırasında Lazio Başkanı Claudio Lotito da telefonla katılmış ve fiyatın artırılmasına onay vermişti. Lotito’nun Beşiktaş’ın Dorukhan Toköz için istediği 12 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor. Beşiktaş, elindeki en değerli oyunculardan biri olan Dorukhan’ı 10 milyon Euro’nun altına asla bırakmak istemiyor. Bu arada bir diğer İtalyan kulübü Udinese de Dorukhan Toköz için devreye girdi. Udinese’nin devreye girmesi Beşiktaş’ın elini pazarlıkta güçlendirdi.

Genk maçı kırılma noktası

Geçen sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz, ilk aylarda çok fazla şans bulamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile oynanan maçta gösterdiği performans, kariyerinde kırılma noktası oldu. O maçtan sonra takımın değişmez isimlerinden olan genç yıldız, Avrupa da dahil olmak üzere, 27 maçta forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Siyah beyazlı takımda gösterdiği başarılı grafikle Şenol Güneş tarafından Milli Takım’a da seçilen Dorukhan Toköz, ay yıldızlı formayla başarılı bir görüntü ortaya koyunca, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. (Hürriyet)