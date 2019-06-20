Dorukhan Toköz'ün menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necret Ergezen, transfer haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum." dedi.

20 Haziran 2019, Perşembe 08:31
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Dorukhan Toköz'ün menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın İtalyanların radarına giren bir diğer futbolcusu Dorukhan Toköz... 23 yaşındaki ön liberonun menajeri Necret Ergezen Lig Radyo'da katıldığı programda futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Udinese'nin 7 milyon Euro'luk bir teklifi olduğunu, buna 1 milyon Euro da performans bonusu eklediklerini anlatan Ergezen, "Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için kafasındaki rakam ise 15 milyon Euro.

(Sabah)

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