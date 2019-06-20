Beşiktaş'ın İtalyanların radarına giren bir diğer futbolcusu Dorukhan Toköz... 23 yaşındaki ön liberonun menajeri Necret Ergezen Lig Radyo'da katıldığı programda futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Udinese'nin 7 milyon Euro'luk bir teklifi olduğunu, buna 1 milyon Euro da performans bonusu eklediklerini anlatan Ergezen, "Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için kafasındaki rakam ise 15 milyon Euro.

(Sabah)